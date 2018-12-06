Россия решила отменить подготовку «Русского дома» для ВЭФ

Россия прекратила подготовку мероприятий деловой программы проекта «Русский дом» на Всемирном экономическом форуме в Давосе из-за введения ограничений на участие российских представителей бизнеса, заявили в Росконгрессе.

«Текущие разногласия не могут способствовать созданию площадки для эффективного и плодотворного диалога представителей разных стран в Давосе», — говорится в сообщении организации.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что если организаторы экономического форума в Давосе не пересмотрят своего решения об отказе в участии некоторым российским бизнесменам, то Россия не будет посылать своих госслужащих и представителей компаний с госучастием.

Напомним, 6 ноября Financial Times со ссылкой на два источника сообщила, что бизнесменам Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину сказали, что их приезд на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе будет нежелательным. При этом, по словам собеседников газеты, у организаторов нет законных оснований запретить бизнесменам приезжать на форум.

В ответ пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что организаторы ВЭФ «рубят свои основы» тем, что решили не приглашать бизнесменов. «Дерипаска, Костин и Вексельберг стали теми, кем они стали, не благодаря форуму, а Давосский форум стал Давосским форумом благодаря таким бизнесменам», — заключил пресс-секретарь.

Решение представителей ВЭФ прокомментировали в пресс-службе ВТБ, где заявляли, что Костин уже проинформирован об отказе в участии в ВЭФ. В свою очередь, по информации источника РИА Новости, другой бизнесмен из «санкционного списка» Дерипаска вовсе и не планировал участвовать в очередной сессии ВЭФ, так как он «отошел от бизнеса», а само участие в форуме «не имеет смысла».

В последние годы Россию на форуме представляла делегация во главе с кем-то из вице-премьеров, группа министров, а также руководителей госбанков и госкомпаний. В 2017 году основным представителем был занимавший на тот момент должность вице-премьера Аркадий Дворкович. Медведев последний раз приезжал на ВЭФ в 2013 году, а президент России Владимир Путин в 2011 году.