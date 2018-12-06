Двоих обвиняемых в подготовке теракта в московском ТЦ «Метрополис» приговорили к 17 и 18 годам колонии

Московский окружной военный суд приговорил Нурлана Махсудова и Магомедхабиба Гаджиева, которых обвиняли в подготовке теракта в торговом центре «Метрополис», к 17 и 18 годам колонии строгого режима, сообщил Интерфакс.

Судья установил, что Масхудов и Гаджиев являются сторонниками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Они признаны виновными в подготовке теракта, публичных призывах к терроризму, незаконном хранении и приобретении оружия, а также в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.

Сначала обвиняемые признались в совершении преступления, а после отказались от своих слов. Их родственники утверждали, что признательные показания Масхудов и Гаджиев давали под давлением, а в день задержания их пытали и избивали.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали двух уроженцев Дагестана в Москве в сентябре 2017 года. В ФСБ отчитались, что также изъяли поддельные паспорта, гранаты РГД-5, запалы к гранатам, пистолеты, два готовых к применению самодельных взрывных устройства большой мощности, а также средства связи.

Сотрудники службы утверждали, что Масхудов и Гаджиев действовали по руководству иностранных эмиссаров, чтобы 4 ноября устроить взрыв в московском торговом центре «Метрополис».