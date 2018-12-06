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Президент Венесуэлы рассказал о подписании контрактов с Москвой на 6 млрд долларов

Экономика

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Москва и Каракас заключили соглашения на 6 млрд долларов в виде инвестиций после встречи президента Венесуэлы Николаса Мадуро и президента России Владимира Путина. Об этом в твиттере рассказал венесуэльский лидер.

По словам Мадуро, 5 млрд долларов будут выделены на совместные проекты, в том числе, чтобы увеличить добычу нефти. Еще 1 млрд долларов Каракас получит для производств добывающей отрасли, в основном, связанной с золотом.

Ранее стало известно, что российские чиновники из министерства финансов и экономразвития, Центробанка (ЦБ), Федеральной налоговой службы (ФНС), Казначейства и ряда других ведомств отправились в Каракас для обмена опытом в области проведения экономических реформ. 

Напомним, по прогнозу МВФ, к концу года инфляция в Венесуэле достигнет 1 млн процентов. Власти страны уже провели денежную реформу из-за тяжелейшего экономического кризиса. В августе в Венесуэле провели деноминацию, с купюр убрали пять нулей, а суверенный боливар, новую валюту страны, привязали к национальной криптовалюте.

В связи с кризисом против Николаса Мадуро неоднократно проходили уличные протесты с требованием его отставки, однако в мае его переизбрали на пост президента.

Теги:
mp, инвестиции, партнерство, венесуэла, россия
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