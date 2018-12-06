В Воронеже во время концерта группы IC3PEAK объявили о проверке Роспотребнадзора

В воронежском клубе «12» во время концерта группы IC3PEAK пришла полиция и объявила о проверке Роспотребнадзора, поэтому концерт пришлось прекратить, сообщила «Медиазона».

Представитель ведомства объяснил, что зафиксировал жалобы на работу кухни. «Администратор клуба спрашивает представителя Роспотребнадзора, когда он успел провести проверку и составить акт, если впервые появился в заведении сегодня в 16:00, причем никто не видел, как он осматривает помещения; тот настаивает, что проверка проходила в присутствии двух стажеров», — говорится в публикации издания.

После этого полиция перекрыла главный вход в клуб, однако около 70 человек вошли через запасной, вскоре закрыли и его. Концерт продлился около часа, а потом всех вывели из помещения на улицу.

По информации «Медиазоны», один из пришедших на концерт все же попытался прорваться внутрь клуба, однако сотрудники полиции повалили его на землю, а после увели в служебную машину.

В последнее время усилилось давление правоохранительных органов на владельцев клубов и концертных площадок, на которых планировались выступления ряда исполнителей. Концерты Элджея, Jah Khalib, Ганвеста, Монеточки, Matrang и группы «Френдзона».

В ноябре в Краснодаре отменили концерт рэпера Хаски под давлением прокуратуры, которая нашла в текстах его песен призывы к суициду, насилию и экстремизму. После того как он решил зачитать рэп на крыше автомобиля, его задержали, обвинили в мелком хулиганстве и арестовали на 12 суток, однако потом это решение отменили.

1 декабря в Новосибирске задержали участников группы IC3PEAK: полицейские объяснили свои действия проверкой на наркотики. Позднее музыкантов отпустили из отделения, и им удалось провести презентацию альбома — правда, в присутствии силовиков. 4 декабря в Саратове полицейские пропускали людей на концерт, фотографируя их паспорта.