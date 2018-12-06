Лукашенко извинился перед Путиным за «бурный» спор во время саммита в Санкт-Петербурге

Президент Беларуси извинился перед российским президентом Владимиром Путиным после спора о ценах на газ, который произошел на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Санкт-Петербурге. Об этом Лукашенко рассказал телеканалу «Россия 1».

«Удалось [обсудить] в такой нехорошей форме, что потом пришлось извиняться перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурное было объяснение. Вам лучше не слышать этого», — сказал Лукашенко.

Разговор о ценах на газ начал белорусский лидер, он указал на то, что для белорусских потребителей газ стоит 130 долларов за 1 тыс. куб. м, а для россиян в Смоленской области всего лишь 70 долларов. Путин в ответ заявил, что если бы цена была рыночная, то для Беларуси она стоила бы под 200 долларов, как для Германии.

​«Вы правы, Владимир Владимирович. Но наш главный партнер, к сожалению или к счастью, не ФРГ, а Российская Федерация. И наши основные не только партнеры, но и конкуренты — это россияне», — сказал Лукашенко.

После этого Путин предложил «подискутировать» в закрытом режиме, во время которого поговорить о планах по движению к единому рынку.

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Напомним, белорусская сторона уже не раз поднимала вопрос снижении цен на российский газ. Например, в сентябре Лукашенко и Путин обсудили по телефону вопросы, связанные с расчетом по поставкам нефти и газа. На данный момент цена поставок газа на 2018 год равняется 127 долларам за 1 тыс. кубометров.