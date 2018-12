Роскомнадзор заблокировал сайт издания «МБХ Медиа» mbk.news на территории России по решению Генпрокуратуры. Об этом говорится в твиттере «МБХ Медиа».

Сайт «МБХ медиа» заблокирован по требованию Генпрокуратуры. Мы работаем на нем чуть больше месяца.



Пользуйтесь VPN и оставайтесь с нами в соцсетях pic.twitter.com/Q6RNknYn9O — МБХ Медиа (@MBKhMedia) December 6, 2018

«Повторно блокируются так называемые "зеркала", а сайт mbk.news не является зеркалом mbk.media, в чем может убедиться любой, имеющий глаза. Роскомнадзор даже не удосужился это проверить», — сказал адвокат Сергей Бадамшин.

Ранее в октябре Роскомнадзор заблокировал «зеркало» сайта «МБХ медиа» на предвыборной платформе Ксении Собчак (mbk.sobchakprotivvseh.ru).

Руководители издания пришли к решению размещать материалы на этом сайте, так как в феврале Роскомнадзор заблокировал сайт «МБХ медиа». Этот сайт запустили после блокировки в декабре 2017 года предыдущего издания команды — «Открытой России».

Напомним, в апреле 2017 года Генпрокуратура признала нежелательными ряд организаций, которые были связаны с Михаилом Ходорковским: зарегистрированная в Великобритании «Открытая Россия» (OR Otkrytaya Rossia), Общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement, Open Russia), «Институт современной России» (Institute of Modern Russia, Inc) в США.

При этом российское движение «Открытой России» запрещать в России не стали, однако сайт медиа-проекта «Открытая Россия» внесли в реестр запрещенных.