Москалькова посетила раненых украинских моряков в СИЗО

Уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова посетила в больнице при СИЗО «Матросская тишина» троих украинских военнослужащих Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороку, раненных при задержании военных кораблей в Керченском проливе. Об этом она рассказала на своей странице в инстаграме.

По ее словам, медики оценивают полученные военнослужащими травмы как ранения легкой степени тяжести, «им оказывается вся необходимая медицинская помощь» и в их состоянии уже наблюдается «положительная динамика».

«На условия содержания жалоб не поступило <..> Заключенным обеспечивается усиленное питание, они имеют возможность открыть счета и покупать дополнительные продукты питания»,

— написала омбудсмен. Она также добавила, что каждый из них переписывается с родственниками по электронной почте, а также пользуется «обширной» библиотекой при «Матросской тишине».

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российская погранслужба обстреляла и задержала три украинских военных корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь. В результате задержали 24 украинских матросов, трое из которых были ранены. Все они были арестованы до 25 января.

По версии России, корабли незаконно пересекли границу, поскольку Украина предварительно не подала заявки на проход судов. Киев утверждает, что отправлял запросы, однако не получил на них ответа.