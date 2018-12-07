Губернатор Петербурга допустил возможность провокации против Сокурова из-за проверок в его фонде

И.о. главы Петербурга Александр Беглов попросил начальника ГУ МВД Сергея Умнова и прокурора города Сергея Литвиненко проверить возможную провокацию против режиссера Александра Сокурова из-за проверок в его фонде «Пример интонации», говорится на сайте городской администрации.

Он посоветовал правоохранителям, «учитывая масштаб его личности и заслуги перед Россией и Санкт-Петербургом, отнестись к проверке «максимально внимательно» и «действовать строго в рамках правового поля и российского законодательства».

Беглов также добавил, что переговорил по телефону с самим Сокуровым, который сейчас находится на лечении в стационаре.

«Фонтанка» со ссылкой на неназванные источники утверждает, что реакция Беглова последовала вслед за вмешательством президента Владимира Путина, который сейчас находится в Санкт-Петербурге: как утверждает издание, его оповестили о проверках и тот предложил Беглову «разобраться в нюансах» дела.

Издание также назвало человека, инициировавшего проверку в фонде: это 58-летний Михаил Георгиевский, работавший ранее техническим директором фонда. В марте он написал заявление, в котором обвинил директора фонда в хищении субсидий из бюджета, которые были выделены на поддержку молодых режиссеров. Сам режиссер подтвердил каналу RTVI, что заявление написал именно Георгиевский.

В обращении в правоохранительные органы мужчина утверждал, что сотрудники фонда похищали деньги «путем подложных финансовых документов о понесенных затратах». В конце сентября вышел срок проверки и уголовное дело не возбудили, однако вскоре материалы через прокуратуру вернули в правоохранительные органы для дополнительной проверки.

В разговоре с RTVI Сокуров рассказал, что бывший технический директор фонда Георгиевский уволился, поскольку его не устраивала зарплата, а перед увольнением занял у режиссера и у директора фонда деньги, которые не вернул. «Действия этого господина связаны с желанием каким-то образом уйти от необходимости возвращения долга», — говорил режиссер ранее.