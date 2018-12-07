«Коммерсант» узнал о скорой отставке троих заместителей главы Пенсионного фонда

Заместителя главы правления Пенсионного фонда России (ПФР) Борис Гукайло отстранили от должности, сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе фонда. Источники издания также утверждают, что вскоре заявление об отставке напишут еще двое заместителей главы ПФР Антона Дроздова.

Гукайло пришел в Пенсионный фонд в 2009 году и занимался там административно-хозяйственной деятельностью (закупки, капитальное строительство и т.д.). Собеседники газеты связали его уход со сканадалами о строительстве зданий Пенсионного фонда в регионах: так, в октябрев по делу о хищении средств был арестован замглавы красноярского отделения ПФР.

Двое других заместителей Дроздова, которые, возможно, вскоре покинут свои должности, это Алексей Иванов и Николай Козлов. Первый с 2017 года отвечает в ПФР за развитие ИТ-инфраструктуры и информатизацию, ранее его критиковала вице-премьер Татьяна Голикова за проблемы в работе ПФР в цифровой сфере, отмечает газета.

Козлов отвечает за взаимодействие с негосударственными пенсионными фондами, его также критиковали в социальном блоке правительства за ограничения приема заявлений от граждан на смену НПФ через курьеров.

Один из собеседников «Коммерсанта» отметил, что после ухода почти половины (трех из семи) членов своих заместителей подать в отставку может и сам Дроздов. Однако это решение вряд ли будет принято до весны следующего года, утверждают они. В качестве возможной причины они называют конфликт с Татьяной Голиковой, которая в мае стала вице-премьером по социальной политике.