Полиция не выявила нарушений в работе фонда Сокурова

Главное управление МВД по Петербургу не выявило нарушений в деятельности фонда «Пример интонации» режиссера Александра Сокурова и отказало в возбуждении уголовного дела, говорится в сообщении правоохранительных органов.

С соответствующим заявлением в полицию в марте обратился бывший технический директор фонда Михаил Георгиевский. Он обвинял директора фонда в хищении субсидий из бюджета, которые были выделены на поддержку молодых режиссеров. В конце сентября вышел срок проверки и уголовное дело не возбудили, однако вскоре материалы через прокуратуру вернули в правоохранительные органы для дополнительной проверки.

С просьбой проверить возможность провокации в деле режиссера к главе МВД по Петербургу накануне обращался и.о. главы города Александр Беглов. «Фонтанка» утверждала. что реакция Беглова последовала вслед за вмешательством президента Владимира Путина

В разговоре с RTVI Сокуров рассказал, что бывший технический директор фонда Георгиевский уволился, поскольку его не устраивала зарплата, а перед увольнением занял у режиссера и у директора фонда деньги, которые не вернул. «Действия этого господина связаны с желанием каким-то образом уйти от необходимости возвращения долга», — говорил режиссер ранее.

В ноябре режиссера исключили из состава президентского совета по культуре, а 3 декабря Путин включил его в совет по правам человека при президенте (СПЧ).