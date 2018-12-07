Главу Амурской ФСИН привлекли к ответственности из-за условий содержания Цеповяза из «банды Цапков»

Начальника управления ФСИН по Амурской области привлекли к строгой дисциплинарной ответственности по итогам проверки условий содержания Вячеслава Цеповяза из «банды Цапков» в ИК-3, сообщает РИА Новости.

Помимо него также были наказаны еще несколько неназванных сотрудников, говорится в сообщении пресс-службы ФСИН. А в отношении руководства колонии, где отбывает наказание Цеповяз, продолжается проверка в рамках ранее возбужденного уголовного дела о превышении полномочий (ч.1 ст. 286 УК).

Напомним, член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз стал активно упоминаться в СМИ в конце октября. Поводом послужили фотографии, на которых Цеповяз ест шашлыки, икру и крабовое мясо, а также пользуется смартфоном. В амурской колонии, где отбывает наказание осужденный, подтвердили подлинность фото.

В декабре СМИ также опубликовали видео из колонии, на котором Цеповяз отдыхает в комнате с телевизором и пользуется мобильным телефоном. Во ФСИН заявили, что оно было сделано не в его камере, а в «комнате психологической разгрузки».

Следственный комитет по Амурской области вобзудил уголовное дело о превышении полномочий в отношении неназванных сотрудников амурской ИК-3 из-за публикации снимков Цеповяза с деликатесами. В начале декабря Генпрокуратура внесла представление главе УФСИН Приамурья из-за ситуации с Цеповязом.