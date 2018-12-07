Group-IB: хакеры помогали составителям американских санкций против России

Хакерские группировки атаковали россиян, для того чтобы передать полученные данные составителям санкционных списков, в том числе США. Об этом сообщило РБК со ссылкой на главу компании, специализирующейся на раскрытии киберпреступлений, Group-IB Илью Сачкова.

«Их задача — пополнять санкционные американские списки, а не воровать деньги из банка. Совершенно другая цель атаки», — сказал Сачков.

Источник РБК на рынке кибербезопасности утверждает, что уже было два или три таких случая, когда хакеры атаковали россиян, а потом жертвы попадали в санкционные списки. «Они изучают в первую очередь их счета, а также объемы и направления транзакций», — пояснил собеседник издания.

Однако конкретные примеры таких случаев эксперты приводить не стали. Руководитель подразделения Центробанка по кибербезопасности «ФинЦЕРТ» Артем Калашников отказался комментировать эту тему.

Сам Сачков пояснил, что в мире существует несколько проправительственных хакерских групп, собирающих информацию об отдельных людях и структурах.

По словам главы Group-IB, самые активные хакеры работают на Китай, Северную Корею и Иран. Сачков уточнил, что хакеры следят не только за банками, но и за данными компаний из разных секторов, партнеров и подрядчиков жертв, которых проще взломать.