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Bloomberg опубликовал видео «налета людей Дерипаски» на службу охраны «Трехгорной мануфактуры»

Политика

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На заседании 4 декабря в Высоком суде Лондона по иску бывшего замглавы Минфина Владимира Чернухина к Олегу Дерипаске о долях в «Трехгорной мануфактуре» были показаны записи с камер наблюдения, на которых, как утверждают адвокаты Чернухина, представители миллиардера в декабре 2010 года нападают на главу службы безопасности компании. Впоследствии видео опубликовало агентство Bloomberg.

На записи мужчины (как утверждает агентство, сотрудники холдинга Basic Element Дерипаски) берут главу службы безопасности «Трехгорной мануфактуре» за руки и отводят его в коридор, после чего тот оказывается на земле.

На заседании 4 декабря адвокат Чернухина Джонатан Кроу утверждал, что этот эпизод был «решающим моментом» в конфликте из-за собственности. Он отмечал, что у ряда охранников на записи заметны пистолеты и кобура под куртками.

Представитель Дерипаски Станислав Карабут заявил, что адвокаты Чернухина дали неправильную интерпретацию кадрам: на самом деле главе службы безопасности «Трехгорной мануфактуре» стало плохо, а сотрудники «Базового элемента» решили вывести его на свежий воздух. 

На заседании Дерипаска и представители его компании также признали, что организовали смену руководства на «Трехгорной мануфактуре» в 2010 году, однако отказались считать это вооруженным рейдом.

Напомним, в Высоком суде Лондона сейчас рассматривается апелляция Олега Дерипаски на решение Международного арбитражного суда Лондона по делу о захвате зданий «Трехгорной мануфактуры» на Рочдельской улице в Москве. В прошлом году суд обязал Дерипаску выплатить 95,2 млн долларов Чернухину, поскольку тот не выполнил соглашения о выкупе за 100 миллионов долларов доли Чернухина в кипрской компании Navio Holdings, купившей здания мануфактуры в 2002 году.

Теги:
рейдеры, суды, дерипаска, лондон, va
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