Bloomberg опубликовал видео «налета людей Дерипаски» на службу охраны «Трехгорной мануфактуры»

На заседании 4 декабря в Высоком суде Лондона по иску бывшего замглавы Минфина Владимира Чернухина к Олегу Дерипаске о долях в «Трехгорной мануфактуре» были показаны записи с камер наблюдения, на которых, как утверждают адвокаты Чернухина, представители миллиардера в декабре 2010 года нападают на главу службы безопасности компании. Впоследствии видео опубликовало агентство Bloomberg.

EXCLUSIVE: CCTV footage appears to show Russian billionaire Oleg Deripaska's guards forcing a man to the floor of a Moscow textile factory. But one witness says the guards were helping the man get some air.



Read more on the ongoing court case https://t.co/FE2uv4nvP6 pic.twitter.com/EwV7Toqcxz — TicToc by Bloomberg (@tictoc) December 6, 2018

На записи мужчины (как утверждает агентство, сотрудники холдинга Basic Element Дерипаски) берут главу службы безопасности «Трехгорной мануфактуре» за руки и отводят его в коридор, после чего тот оказывается на земле.

На заседании 4 декабря адвокат Чернухина Джонатан Кроу утверждал, что этот эпизод был «решающим моментом» в конфликте из-за собственности. Он отмечал, что у ряда охранников на записи заметны пистолеты и кобура под куртками.

Представитель Дерипаски Станислав Карабут заявил, что адвокаты Чернухина дали неправильную интерпретацию кадрам: на самом деле главе службы безопасности «Трехгорной мануфактуре» стало плохо, а сотрудники «Базового элемента» решили вывести его на свежий воздух.

На заседании Дерипаска и представители его компании также признали, что организовали смену руководства на «Трехгорной мануфактуре» в 2010 году, однако отказались считать это вооруженным рейдом.

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Напомним, в Высоком суде Лондона сейчас рассматривается апелляция Олега Дерипаски на решение Международного арбитражного суда Лондона по делу о захвате зданий «Трехгорной мануфактуры» на Рочдельской улице в Москве. В прошлом году суд обязал Дерипаску выплатить 95,2 млн долларов Чернухину, поскольку тот не выполнил соглашения о выкупе за 100 миллионов долларов доли Чернухина в кипрской компании Navio Holdings, купившей здания мануфактуры в 2002 году.