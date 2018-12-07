Прокурор попросил приговорить Максима «Тесака» Марцинкевича к 10 годам колонии

Гособвинитель запросил наказание для участников движения «Реструкт» в виде лишения свободы на сроки от 3 до 10 лет тюрьмы, для лидера движения Максима Марцинкевича, известного под именем «Тесак», прокурор попросил 10 лет колонии строго режима и штраф в размере 500 тысяч рублей. Их дело повторно рассматривается в Бабушкинском суде Москвы.

Аналогичный срок с ограничением свободы запросили для Дмитрия Шельдяшова, Евдокиму Князеву – восемь лет колонии общего режима и штраф в 300 тысяч, Михаилу Шаланкевичу – семь лет и 200 тысяч штрафа, Александру Шанкину – девять лет колонии. Наименьший срок запросили для Елизаветы Симоновой – три года общего режима.

Кроме этого прокуратура попросила удовлетворить гражданские иски потерпевших. Продолжение прений и последнее слово подсудимых суд заслушает 10 декабря.

Участники «Реструкта» обвиняются в разбойных нападениях и хулиганстве. Следствие полагает, что под предлогом реализации социально важных проектов, связанных с противодействием распространению наркотиков, в период с 2013 по 2014 годы обвиняемые нападали на граждан, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки.

Потерпевших избивали, отбирали у них личные вещи и обливали красящими веществами. Нападения участники «Реструкта» снимали на камеру и затем загружали в интернет. Марцинкевич и его соратники, как установило следствие, причастны к нападениям на восьмерых граждан, один из которых погиб после нападения.

Лидера движения «Реструкта» задержали в январе 2014 года на Кубе по запросу Интерпола и депортировали в Россию. Его трижды признавали виновным в экстремизме. В августе 2014 года его приговорили к пяти годам лишения свободы за разжигание национальной и религиозной розни, затем суд сократил этот срок до двух лет и десяти месяцев.