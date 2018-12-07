WSJ: финдиректора Huawei задержали из-за «подозрительных» транзакций через HSBC

Финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу задержали в Канаде из-за транзакций через банк HSBC, который подозревали в переводе средств в страны, находящиеся под санкциями США. Об этом сообщили источники The Wall Street Journal.

По словам собеседников газеты, консалтинговая компания Exiger, проверяющая HSBC на нарушение договоренностей банка с американскими властями, обнаружила «подозрительные» транзакции Huawei Technologies Co. Об этом она сообщила в американскую прокуратуру.

О том, что Мэн Ваньчжоу задержали в аэропорту Ванкувера по запросу США, стало известно 6 декабря. Поводом для ее задержания послужило подозрение в попытке обойти американские санкции против Ирана.

США намерены добиться экстрадиции финансового директора Huawei. Однако в чем заключается суть подозрений, ни в Huawei, ни американский Минюст раскрывать не стали.

Само дело о нарушении санкционного режима китайской компанией ведется с апреля 2018 года. Ранее по подобному обвинениям США оштрафовали компания ZTE, конкурента Huawei, на 892 млн долларов.