СМИ: на Сахалине запретили митинг против передачи Курильских островов

Администрация Южно-Сахалинска запретила местному отделению КПРФ проводить митинг против передачи Курильских островов, который был запланирован на площади Победы 15 декабря. Об этом сообщает Sakh.com без ссылки на источник.

Организаторам заявили, что в этот день намечено другое мероприятие, посвященное международным играм «Дети Азии». Однако, по информации издания, «никакого мероприятия “Детей Азии” 15 декабря на площади не планируется».

Sakh.com пишет, что администрация не предложила альтернативного места для проведения митинга. КПРФ намерена подать повторное письмо с требованием согласовать мероприятие. Заявители планируют, что в нем примут участие не менее 600 человек.

Читайте также Время собирать камни в море. Япония форсирует переговоры с Россией по Курилам и даже готова ограничить сотрудничество с США

В ноябре президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время саммита Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) договорились активизировать переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года.

Заключению этого соглашения между двумя странами мешает территориальный спор за острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и гряду Хабомаи, который тянется с середины прошлого века. Япония называет их своими северными территориями, а Россия настаивает на том, что Курильские острова перешли СССР по итогам Второй мировой войны в 1945 году.