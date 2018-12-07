В центре Москвы машина сбила рабочих и скрылась с места ДТП. Фотографии

На месте происшествия. Фото: Валерий Ширяев / «Новая газета»

На улице Покровка в центре Москвы машина сбила рабочих в оранжевых жилетах, а после скрылась с места ДТП. По предварительным данным, это был автомобиль такси, а в машине находились как минимум двое мужчин. Об этом «Новой газете» сообщили очевидцы аварии.

«На улице Покровка в районе дома № 3 белая Kia с номерами Х93<..>АО (полностью номер есть в распоряжении редакции — Ред.), двигавшаяся со стороны Китай-города, выехала сперва на встречную полосу, а затем на тротуар, где сбила трех рабочих в оранжевой форме. После этого водитель снова выехал на встречную и завернул в Потаповский переулок», — рассказал собеседник газеты.

Перекресток Покровки и Девяткина переулка. Траектория движения автомобиля, сбившего людей. Фото: Валерий Ширяев / «Новая газета»

Один из пострадавших «отлетел в строну при столкновении», а второго водитель «протащил под машиной» около 100 метров, а потом вместе с ним завернул в Потаповский переулок.

При повороте автомобиль буксовал из-за тела под ней. Машина протащила рабочего до следующего дома, там нарушители сдали назад, переехали мужчину еще раз, после чего вытащили его из-под машины и скрылись с места ДПТ.

«Первый пострадавший шел сам, держась за ребра, а второй, судя по всему, получил множественные переломы, сейчас его госпитализируют на скорой», — говорит очевидец.

«Кривизна траектории при въезде и выезде на тротуар, где стояла группа рабочих, так мала, что создается полное ощущение, что машина целенаправленно ударила по ним, если нарушителя никто не вынудил выехать на встречку», — добавил он.

Как сообщили в ГИБДД, для розыска водителя в столице объявлен план «Перехват».