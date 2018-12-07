Фигурант «списка Титова» обвинил бывшую команду сенатора Эдуарда Росселя в махинациях при покупке квартир

Екатеринбургский бизнесмен и экс-депутат Законодательного собрания Свердловской области Сергей Капчук, вернувшийся в этом году в Россию по «списку Титова», опубликовал в своем фейсбуке открытое письмо к премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

В письме Капчук обвиняет людей из окружения бывшего губернатора Свердловской области, а ныне члена Совета Федерации Эдуарда Росселя, в махинациях при покупке недвижимости.

«Элитная трехкомнатная квартира в г.Москве по ул. Нежинская д.14 корп. 1 кв. 12 была “приобретена” 05. 09. 1996 у компании “Гута-Финанс” по цене всего 110.000 рублей (по нынешнему курсу). Группу “Гута” в то время возглавлял Ваш предшественник, бывший первый секретарь Свердловского облисполкома Юрий Петров, — пишет Капчук. — Вопрос: почему коммерческие структуры “дарили” администрации области элитные объекты недвижимости? Кому продавались элитные квартиры за 30% от и без того беспощадно заниженной балансовой стоимости?»

Помимо квартиры на Нежинской, Капчук в письме также говорит о приобретении двух четырехэтажных пентхаусов по тому же адресу. Он отмечает, что сделки по приобретению недвижимости сопровождал бывший управделами губернатора Свердловской области Сергей Туруновский. Туруновский работал в областном правительстве во время губернаторства Росселя.

По словам Капчука, о махинациях ему стало известно из уголовного дела, по которому он проходит обвиняемым. Уголовное дело также связано с приобретением правительством Свердловской области недвижимости в Москве в 1997 году.

— В моем деле фигурирует квартира, в которой я не жил, и которой не владел. Она была приобретена для нужд представительства области при президенте России. Я в 1997 году возглавлял представительство. Но почти сразу после приобретения квартиры, я был переведен на работу в Екатеринбург, — рассказал Капчук «Новой газете». — В своем уголовном деле я обнаружил, что областное правительство в 90-е купило сразу несколько объектов недвижимости по сомнительным схемам. И в покупке участвовали те же лица, что и в случае с квартирой, из-за которой возбуждено уголовное дело в отношении меня.

Дозвониться до Эдуарда Росселя «Новой газете» не удалось: сенатор не берет трубку. Бывший управделами губернатора Свердловской области Сергей Туруновский, по информации «Новой», в настоящий момент находится не в России.

В своем обращении к Дмитрию Медведеву Сергей Капчук отмечает, что, написав открытое письмо, нарушил подписку о неразглашении материалов дела, но считает это важным для защиты своей позиции.

В ГУ МВД по Свердловской области оперативно прокомментировать нарушение Капчуком подписки и вероятность возбуждения против него уголовного дела по данному факту отказались, предложив направить письменный запрос.

Сергей Капчук стал одним из первых вернувшихся в Россию фигурантов «списка Титова». Он вернулся в Россию в июне этого года после 13 лет вынужденной эмиграции.