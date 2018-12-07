В Кремле ожидают беспристрастного рассмотрения дела Пономарева в суде

Кремль рассчитывает, что рассмотрение дела правозащитника Льва Пономарева, арестованного на 25 суток за пост в фейсбуке, будет беспристрастным. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Мы не можем оценивать решение Тверского суда. Мы рассчитываем, естественно, на беспристрастное абсолютно рассмотрение этого вопроса, и у нас нет сомнений, что так и произойдет», — сказал Песков.

Ранее 28 членов Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) выразили поддержку правозащитнику, «Лев Пономарев не виновен в нарушении закона и должен быть освобожден немедленно», – заявили в СПЧ.

Адвокаты правозащитника уже подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Защитники отметили, что его поместили в московский спецприемник №1 сразу после вынесения приговора – т.е. до его обжалования и вступления в силу, что является незаконным и нарушает его право на свободу (статья 5 Европейской конвенции).

Напомним, 5 декабря Тверской районный суд Москвы арестовал правозащитника и директора движения «За права человека» Льва Пономарева на 25 суток за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). 6 декабря защита Пономарева подала апелляцию на это решение в Московский городской суд. Заседание состоится 7 декабря в 14.00 в Мосгорсуде, сторону защиты будет представлять адвокат и член СПЧ Генри Резник.

Как сообщала «Новая», административный протокол на Пономарева составили из-за поста на его странице в фейсбуке с призывом поучаствовать в акции «За наших и ваших детей» в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», которая прошла возле здания ФСБ на Лубянке 28 октября.