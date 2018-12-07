Суд обязал Russian Criminal удалить три статьи об Усманове. В них рассказывается о связях бизнесмена с ОПГ

Басманный суд Москвы постановил удалить три статьи на сайте Russian Criminal, в которых утверждалось, что бизнесмен Алишер Усманов связан с делом криминального авторитета Шакро Молодого (Захарий Калашов), сообщил ТАСС.

«Иск Усманова подлежит удовлетворению в полном объеме. Ответчик должен удалить статьи, опубликовать опровержение и выплатить истцу в качестве возмещения морального вреда 50 тысяч рублей», — заявил судья.

Соответчиком по делу выступал Роскомнадзор. Представитель Russian Criminal в суд не явился и попросил рассмотреть иск без него.

Напомним, 3 декабря стало известно, что Усманов подал иск о защите чести и достоинства с требованием заблокировать статьи на сайте Russian Criminal. Речь шла о статьях «Алишер Усманов. Статус: “авторитет”», «Алишер Усманов в деле Шакро» и «Усманов. Связи: Солнцевская, ореховская, узбекская ОПГ».

В материалах утверждается, что миллиардер связан с делом о взятке сотрудникам Следственного комитета (СК) России за освобождение «вора в законе» Андрея Кочуйкова (Итальянец) — соратника Шакро.

В публикациях говорится о том, что глава управления собственной безопасности СК Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов обсуждали встречу Усманова с Шакро, в ходе которой тот якобы «жестко отчитывал» миллиардера. Авторы статей также утверждают, что фамилия бизнесмена всплыла в документах о Солнцевской ОПГ.

По делу о взятках (ст. 290 УК) за освобождение Кочуйкова проходят Михаил Макисменко, которого осудили на 13 лет колонии, Александр Ламонов (5 лет колонии), бывший заместитель главы столичного главка СК Денис Никандров (5,5 лет колонии) и его начальник Александр Дрыманов, который сейчас находится под арестом.