«Ведомости»: ЦБ начал подготовку банков к отключению от международных платежных систем из-за угрозы санкций

Центральный банк (ЦБ) России рекомендовал малым банкам, которые работают с платежными системами через партнеров, найти запасных спонсоров, которые будут обслуживать карты при возникновении проблем.

Соответствующее письмо ЦБ разослал операторам платежных систем и банкам. Его подлинность «Ведомостям» подтвердили пятеро игроков. В ЦБ отметили, что письмо основано на международных рекомендациях по управлению рисками в платежных системах.

Регулятор советует банкам заключить с запасными спонсорами договор, который будет вступать в силу, если будет нужно сменить предыдущий банк-партнер. Крупнейшими банками-спонсорами в России являются РНКО «Платежный центр», «Уралсиб», ВТБ, Росбанк и Промсвязьбанк.

По словам экспертов, процесс смены банка-спонсора может занять от трех до шести месяцев. Сменить спонсора в трех платежных системах может обойтись банку более чем в 100 тысяч долларов.

Несколько банкиров рассказали «Ведомостям», что регулятор страхуется не только от краха банков-спонсоров, но и от отключения от платежных систем Visa и Mastercard из-за возможных санкций США.

Летом 2014 года Visa и MasterCard перестали обслуживать карты ряда российских банков (СМП Банка, Инвесткапиталбанка, банка «Россия» и Собинбанка) из-за американских санкций. Это подтолкнуло российские власти ускорить создание собственной платежной системы «Мир», которая начала работать в апреле 2015 года.