Издатель «Медузы» Илья Красильщик объявил об уходе из проекта

Издатель «Медузы» Илья Красильщик решил уйти из проекта с 1 января 2019 года. Об этом Красильщик рассказал в своем фейсбуке.

«Почему так вышло? Есть много причин. Я несколько раз переписывал этот абзац, но если пишешь не все, выходит какая-то чушь, а все писать совершенно не хочется. Так что это поле пусть останется незаполненным», — объяснил Красильщик.

При этом источники РБК и «Ведомостей» утверждают, что причиной ухода стали разногласия с гендиректором и учредителем Medusa Project Галиной Тимченко. В чем суть этих разногласий не сообщается.

В разговоре с РБК, Красильщик уточнил, что «переговоров о новом месте» не ведет. При этом медиаменджер намерен переехать из Риги в Москву.

Ранее, в ноябре главный редактор «Медузы» Иван Колпаков заявил, что покидает свой пост. Отставка главного редактора «Медузы» связана с обвинениями в неподобающем поведении, которые выдвинула против него супруга одного из сотрудников издания.

Исполняющим обязанности главного редактора назначена Татьяна Ершова, ранее занимавшая должность управляющего редактора «Медузы».