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В Петербурге арестовали бывших учителей химии и физики за производство амфетамина

Общество

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В Санкт-Петербурге арестовали бывших учителей химии и физики за производство и распространение амфетамина в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК), сообщается на сайте городской прокуратуры.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По данным ведомства, обвиняемые создали организованную преступную группу: бывший учитель химии производил наркотик, а его напарница подыскивала заказчиков.

Они оборудовали химическую лабораторию в Выборгском районе Ленинградской области, а сам наркотик распространяли на территории Санкт-Петербурга.

Следствие установило шесть преступных эпизодов, совершенных с мая 2017 по февраль 2018 года. В общем размере обвиняемые произвели и сбыли 1 кг 285 г наркотика. 

Теги:
арест, Санкт-Петербург, наркотики, ek
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