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Мосгорсуд сократил арест правозащитнику Льву Пономареву до 16 суток

Общество

Вера Челищеварепортер, глава отдела судебной информации

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«Это позорная заказуха, Ваша честь». Мосгорсуд скостил арест Льву Пономареву с 25 до 16 суток

Мосгорсуд  рассмотрел жалобу адвокатов на решение Тверского суда Москвы и сократил арест директору движения «За права человека» Льву Пономареву с 25 суток до 16 суток, сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда. 

5 декабря Пономарева арестовали на 25 суток за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Поводом стал пост на его странице в фейсбуке с призывом к участию в акции «За наших и ваших детей» в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», которая прошла возле здания ФСБ на Лубянке 28 октября. 

Адвокат Генри Резник, представлявший среди прочих юристов интересы Пономарева, заявил в Мосгорсуде, что решение судьи Тверского суда Дмитрия Гордеева об аресте правозащитника — это «позорная заказуха».

«Судья Гордееев повторяет в самом постановлении как мантру: Пономарев "осуществил призыв", "осуществил призыв", "осуществил призыв"... Без всякой попытки обьяснить, в чем был этот призыв. Причем, призыв по отношению "к неопределенной группе лиц". Послушайте, ну так же нельзя! Где там призыв? Нет даже анализа самого поста, в котором якобы содержался этот "призыв". А вина Пономарева "доказывается" рапортом о его доставлении в полицию, — обращал внимание Резник. — Господин Гордеев знал, что административного состава и правонарушения в этом посте нет. Он прекрасно понимал, что осуждает невиновного человека. Но Гордеев выполнял чей-то заказ, видимо, заказ ФСБ... И это никак не связано с правосудием».

Адвокат Генри Резник. Фото: Влад Докшин/ «Новая газета»

Судья Селиверстова поинтересовалась, пользуется ли сам Резник фейсбуком. 

— Конечно, — ответил защитник.

— Какая же цель была у Пономарева при публикации этого поста, разве не призыв? — продолжала судья.

— Просто информирование людей. Никаких призывов в этом посте не было. Не надо насиловать великий русский язык. Это аморальное решение и оно должно быть отменено, — подытожил Резник.

Сам Лев Пономарев признал: он «житель фейсбука», но ничего противоправного не совершал и попросил судью не акцентировать внимание на его возрасте. «Я сожалею, что мне 77 лет. И просил бы суд не принимать это во внимание. А обратить внимание на то, что это решение — заказуха», — сказал подсудимый.

В итоге судья Селиверстова пришла к выводу, что Пономарев проводил незаконную агитацию, а его действия были правильно квалифицированы судьей районного суда. «Нарушений прав человека не усматривается. Вместе с тем наказание в 25 суток ареста является чрезмерно суровым», — зачитала судья и снизила арест до 16 суток.

Напомним, что после ареста за правозащитника вступились 35 из 50 членов Совета по правам человека при президенте России (СПЧ), а глава СПЧ Михаил Федотов, партия «Яблоко» и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направили в суд обращения с просьбой освободить Пономарева. В свою очередь, в Кремле выразили надежду на беспристрастное рассмотрение апелляции на решение Тверского районного суда.

Адвокаты правозащитника уже подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Они отметили, что Пономарева поместили в московский спецприемник №1 сразу после вынесения приговора — то есть до его обжалования и вступления в силу, что является незаконным и нарушает право на свободу (ст. 5 Европейской конвенции).

Теги:
арест, пономарев, правозащитники, ek
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