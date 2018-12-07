Суд продлил домашний арест фигурантам дела «Нового величия» еще на три месяца
Сергей ЛебеденкоВиктория Одиссонова«Новая газета»
Дорогомиловский районный суд Москвы продлил домашний арест фигурантам дела «Нового величия» Максиму Рощину, Марии Дубовик, Анне Павликовой, Рашиду Рустамову, Павлу Ребровскому и Сергею Гаврилову до 13 марта 2019 года.
Обвинение обосновывало необходимость продления тем, что «еще не получены результаты комплексной психолого-лингвистической экспертизы».
В свою очередь защита просила назначить обвиняемым меру пресечения в виде запрета определенных действий (на усмотрение суда). Адвокаты обвиняемых обратили внимание на то, что в материалах дела отсутствуют доказательства того, что фигуранты дела «изготавливали материалы с призывами осуществлять экстремистскую деятельность». Кроме того, документ, подтверждающий, что психолого-лингвистическая экспертиза завершена, защита не получила.
Адвокат Дубовик Максим Пашков в свою очередь заметил, что обвинение в экстремизме строится на некоем заключении специалиста-лингвиста, которое защита по-прежнему не видела. Адвокат Татьяна Окушко, кроме того, подчеркнула, что Дубовик получила направление на госпитализацию, соответственно содержание под домашним арестом для нее невозможно. С аналогичным доводом выступил адвокат Павликовой Николай Фомин: девушке так же требуется госпитализация.
Напомним, что еще четверо фигурантов дела —Дмитрий Полетаев, Руслан Костыленков, Петр Карамзин и Вячеслав Крюков — по прежнему содержатся в СИЗО. Решение по ним будут принимать на следующей неделе.
В деле «Нового величия» десять фигурантов, которые обвиняются в организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК). Согласно материалам дела, человек под ником «Руслан Д.» предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, написал политическую программу и арендовал помещение для проведения «учредительных собраний». Позже стало понятно, что он был осведомителем или даже штатным сотрудником спецслужб.
28 октября в нескольких городах России, в том числе в Москве и Петербурге, прошли акции в поддержку фигурантов дела «Нового величия» и «Сети». За пост в фейсбуке с призывом выйти на акцию на главу движения «За права человека» Льва Пономарева составили протокол о повторном нарушении правил проведения митинга. В итоге 5 декабря суд отправил 77-летнего правозащитника под арест на 25 суток.