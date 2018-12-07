Суд продлил домашний арест фигурантам дела «Нового величия» еще на три месяца

​Дорогомиловский районный суд Москвы продлил домашний арест фигурантам дела «Нового величия» Максиму Рощину, Марии Дубовик, Анне Павликовой, Рашиду Рустамову, Павлу Ребровскому и Сергею Гаврилову до 13 марта 2019 года.

Справа налево: Максим Рощин (38 лет), Мария Дубовик (19 лет), Анна Павликова (18 лет), Павел Ребровский (31 год), Сергей Гаврилов (25 лет). Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета»

Обвинение обосновывало необходимость продления тем, что «еще не получены результаты комплексной психолого-лингвистической экспертизы».

В свою очередь защита просила назначить обвиняемым меру пресечения в виде запрета определенных действий (на усмотрение суда). Адвокаты обвиняемых обратили внимание на то, что в материалах дела отсутствуют доказательства того, что фигуранты дела «изготавливали материалы с призывами осуществлять экстремистскую деятельность». Кроме того, документ, подтверждающий, что психолого-лингвистическая экспертиза завершена, защита не получила.

Адвокат Дубовик Максим Пашков в свою очередь заметил, что обвинение в экстремизме строится на некоем заключении специалиста-лингвиста, которое защита по-прежнему не видела. Адвокат Татьяна Окушко, кроме того, подчеркнула, что Дубовик получила направление на госпитализацию, соответственно содержание под домашним арестом для нее невозможно. С аналогичным доводом выступил адвокат Павликовой Николай Фомин: девушке так же требуется госпитализация.

Напомним, что еще четверо фигурантов дела —Дмитрий Полетаев, Руслан Костыленков, Петр Карамзин и Вячеслав Крюков — по прежнему содержатся в СИЗО. Решение по ним будут принимать на следующей неделе.

В деле «Нового величия» десять фигурантов, которые обвиняются в организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК). Согласно материалам дела, человек под ником «Руслан Д.» предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, написал политическую программу и арендовал помещение для проведения «учредительных собраний». Позже стало понятно, что он был осведомителем или даже штатным сотрудником спецслужб.

28 октября в нескольких городах России, в том числе в Москве и Петербурге, прошли акции в поддержку фигурантов дела «Нового величия» и «Сети». За пост в фейсбуке с призывом выйти на акцию на главу движения «За права человека» Льва Пономарева составили протокол о повторном нарушении правил проведения митинга. В итоге 5 декабря суд отправил 77-летнего правозащитника под арест на 25 суток.