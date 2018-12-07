В Крыму арестовали адвоката за посты в фейсбуке от 2013 года

Киевский районный суд Симферополя арестовал адвоката Эмиля Курбединова на 5 суток за два перепоста на его странице в фейсбуке в 2013 году, сообщает корреспондент «Новой газеты».

«Суть этого административного дела не в тех репостах, которые выковыряли из соцсетей, а в действиях спецслужб в отношении меня. Давайте не будем играть в чьих-то кулуарных играх, на чьей-то стороне», — обращался Курбединов к судье.

Посты были посвящены пресс-конференции, которую исламская партия «Хизб ут-Тахрир» (запрещенная в России террористическая организация), проводила в Киеве.

«Одного факта репоста недостаточно для наличия в действиях моего доверителя состава административного правонарушения. Необходимо установить, что данные репосты были сделаны по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Внимательно изучив административный материал я не нашел ни одного доказательства этому», — отметил адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Алексей Ладин, указавший, что посты были сделаны еще при юридическом поле Украины, где «Хизб ут-Тахрир» не является запрещенной.

Заседание шло с перерывом два дня, Курбединова защищали 12 адвокатов и юристов. Из почти 50 ходатайств, поданных защитой, было удовлетворено только одно — о перерыве заседания на ночное время. Защита обжалует это решение.

Сотрудник Центра по противодействию экстремизму Руслан Шамбазов составил протокол о правонарушении после поступления 14 ноября заявления в прокуратуру от некоего бывшего жителя Крыма, переехавшего в Дамаск Muallema Sahima. Он написал, что на странице адвоката имеется символика запрещенной партии.

Экспертное исследование материалов в соцсети провел доцент Крымского федерального университета Андрей Никифоров, который также проводил экспертизы в девяти делах против крымско-татарских активистов, инициированных Центром «Э».

Авторство страницы Курбединова доказывал сотрудник ФСБ Андрей Сушко, который узнал себя на видеостриме адвоката. Сушко внесен в санкционный список Минфина США, как лицо «причастное к похищениям и пыткам» крымско-татарского активиста Рената Параламова.

Курбединов уже привлекался к административной ответственности за те же самые посты, но в социальной сети «ВКонтакте» в январе 2017 года. Тогда судья отказалась приобщать эпизод в фейсбуке к материалам дела, который спустя два года стал предметом административного разбирательства. Защита отмечала политический характер преследования Курбединова, кроме того, адвокаты настаивали на отсутствии умысла в его действиях.