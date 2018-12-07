Верховный суд отправил на пересмотр дело бывшего замглавы Минкультуры Пирумова

Верховный суд (ВС) России отправил на пересмотр уголовное дело о мошенничстве («дело реставраторов») против бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова, сообщает корреспондент Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ) из зала суда.

Генеральная прокуратура посчитала приговор экс-чиновнику слишком мягким. «При назначении наказания не была учтена общественная опасность в деятельности Пирумова. Подчеркну, что было похищено более 100 миллионов рублей», — приводит издание слова прокурора.

Решение Дорогомиловского суда повторно рассмотрит Московский городской суд.

В октябре 2017 года Пирумова приговорили к 1,5 года колонии общего режима по обвинению в мошенничестве с деньгами, которые выделили на реставрацию культурных объектов (ч. 4 ст. 159 УК), и освободили в зале суда.

По «делу реставраторов» также проходили бизнесмен Никита Колесников и экс-директор департамента управления имуществом минкультуры Борис Мазо, получившие условные сроки. Фигуранты признавали свою вину.

По версии следствия, они заключили контракты по завышенным ценам на реставрацию Новодевичьего монастыря в Москве, драматического театра в Пскове, музея космонавтики в Калуге, башни Кронпринц в Калининграде и других объектов.

В мае Пирумова, Колесникова и Мазо арестовали по новому делу — их обвинили в хищении 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий «Государственного Эрмитажа». Они отрицали свою причастность к вменяемым преступлениям. Пирумов отмечал, что не мог похитить деньги, потому что музей сам отбирает подрядчиков и контролирует работы.