«Отвечай за сказанное слово»: в «Единой России» разработали «заповеди» для членов партии

В «Единой России» придумали этические нормы, которым теперь обязаны следовать все члены партии. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Андрея Красова.

По словам Красова, большинство членов партии уже придерживаются этических норм, однако есть «отдельные представители», которые своими действиями и высказываниями «могут бросать тень на работу всей партии».

Новых этических норм всего семь:

Придерживаться коллегиальной партийной позиции

Придерживаться принципа личной скромности и сдержанности в публичном поведении, а в ответ на публичные обвинения в совершении противоправных или аморальных действий публично защищать свою честь

Немедленно подавать в отставку, если своими действиями дискредитируете партию

Отвечать за сказанное слово и не допускать высказываний, унижающих достоинство людей и приводящих к ущемлению прав и свобод человека

Нетерпимо относиться к попыткам пересмотреть и исказить историю России, а также к попиранию традиций и духовных ценностей народа

Относиться к людям и их проблемам с уважением и вниманием

Выполнять взятые на себя обязательства

О том, что в «Единой России» задумали разрабатывать этические нормы, сообщала газета «Коммерсант». Позже телеканал «Дождь» озвучил некоторые из них. При этом, до конца не было понятно, сколько будет принципов три, пять или десять.