Суд в Армении вновь арестовал экс-президента страны Роберта Кочаряна

Апелляционный суд Армении признал законным решение суда первой инстанции и постановил арестовать экс-президента страны Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя, передает Интерфакс.

Таким образом, суд удовлетворил жалобу генеральной прокуратуры на освобождение Кочаряна: еще в августе его отпустили из-под ареста, так как как бывший глава государства обладал неприкосновенностью.

Напомним, бывшего президента Армении Роберта Кочаряна впервые арестовали в конце июля по обвинению в свержении конституционного строя (ч. 1 ст. 300.1 УК Армении) из-за разгона протестных акций в 2008 году. По делу также проходят экс-министр обороны Микаел Арутюнян и генсек Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров, который раньше руководил ереванским гарнизоном.

Протесты весной 2008 года в Армении начались после президентских выборов. Роберт Кочарян, который дважды занимал пост президента, с 1998 по 2008 годы, в начале марта ввел чрезвычайное положение в стране, чтобы разогнать сторонников первого президента Левона Тер-Петросяна, вышедших на улицы с требованием пересчета голосов.

В результате применения войсками огнестрельного оружия против разбивших в центре города палатки сотен тысяч протестующих погибли 10 человек.