Кириенко назвал глупостью запреты концертов рэперов

Нужно работать с молодежью, а не запрещать концерты «современных исполнителей», если их «кто-то не понимает», потому что — это глупость, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, чьи слова передает РИА Новости.

«Говорят, что молодое поколение какое-то не то. Это все ерунда: они лучше нас, они интереснее нас, они замечательные, потому что главная ценность у современного молодого поколения — это самореализация», — сказал Кириенко.

Замруководителя администрации президента добавил, что государство должно создать для молодежи такие условия, чтобы она развивала свой талант, в этом и «важнейшая роль» партии «Единая Россия».

Ранее замглавы МВД Игорь Зубов заявил, что в министерстве готовы разобраться с причинами, из-за которых участились случаи, когда в регионах отменяют концерты рэперов. «Поручит нам прокуратура - будем разбираться», — сказал Зубов.

В последнее время усилилось давление правоохранительных органов на владельцев клубов и концертных площадок, на которых планировались выступления ряда исполнителей. Концерты Элджея, Jah Khalib, Ганвеста, Монеточки, Matrang и группы «Френдзона».

В ноябре в Краснодаре отменили концерт рэпера Хаски под давлением прокуратуры, которая нашла в текстах его песен призывы к суициду, насилию и экстремизму. После того как он решил зачитать рэп на крыше автомобиля, его задержали, обвинили в мелком хулиганстве и арестовали на 12 суток, однако потом это решение отменили.

1 декабря в Новосибирске задержали участников группы IC3PEAK: полицейские объяснили свои действия проверкой на наркотики. Позднее музыкантов отпустили из отделения, и им удалось провести презентацию альбома — правда, в присутствии силовиков. 4 декабря в Саратове полицейские пропускали людей на концерт, фотографируя их паспорта.