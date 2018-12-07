Арбитражный суд Владимирской области арестовал землю под мусорный полигон в Филипповском

Арбитражный суд Владимирской области арестовал земельные участки площадью 3000 га рядом с поселком Филипповское (Киржачский район), на которых планировалось построить мусорный полигон. Соответствующее решение было вынесено 3 декабря.

Исковое заявление подал в суд департамент лесного хозяйства по Центральному федеральному округу. Ответчиками выступали администрация Филипповского и три компании — «Метровагонмаш», «Экотехстрой Владимир» и «Мытищинский машиностроительный завод».

Как пишет «Про Владимир», лесовики требуют признать незаконным продажу участков от 6 октября 2016 года администрацией Филипповского бизнесменам.

Суд посчитал, что владельцы компаний могут продать или переоформить землю, и запретил Росреестру проводить с участками какие-либо действия. Следующее заседание по делу состоится 10 января.

Жители Киржачского района выступают против строительства мусорного полигона с августа 2017 года. Они утверждают, что через полтора года после захоронения первых отходов подземные воды, которыми пользуются жители поселка, будут заражены. В июне 2018 года противники строительства полигона подали более тысячи обращений в администрацию президента.