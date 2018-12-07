Сопредседателя «Другой России» Александра Аверина приговорили к трем годам колонии

Суд в Ростовской области приговорил к трем годам колонии общего режима сопредседателя незарегистрированной партии «Другая Россия» Александра Аверина. Об этом говорится в телеграмм-канале партии.

Аверина признали виновным по статье о покушении на контрабанду оружия (ст. 226.1 УК РФ).

Ранее прокурор попросил суд приговорить Аверина к четырем годам колонии, адвокат обвиняемого Владимир Осенний настаивал на оправдательном приговоре.

Напомним, Аверина задержали при переходе границы из неподконтрольных Киеву территорий в Россию на пограничном пункте Авило-успенское. Во время задержания у Аверина нашли пистолет. В «Другой России» заявляют, что оружие подкинули, а дело является провокацией сотрудников ФСБ и Центра по противодействию экстремизму.