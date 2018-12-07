Филиппины отказались от покупки российских вертолетов из-за угрозы санкций

Власти Филиппин отказались от покупки вертолетов российского производства из-за угрозы санкций. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на заявление главы Минобороны Филиппин Дельфину Лорензан.

Лорензан объяснила, что, хотя Москва и предлагала вертолеты по самой низкой цене, за них будет «очень сложно заплатить из-за санкций», поэтому придется закупать 16 многоцелевых вертолетов UH-60 Black Hawk от американской компании Sikorsky Aircraft Corp.

Сума контракта, который должны подписать с американской компанией в начале 2019 года, составит 240 млн долларов.

При этом Филиппины сначала хотели купить технику у Канады, однако сделка не состоялась из-за беспокойства Торонто о том, что вертолеты могут быть использованы для борьбы с повстанцами. Среди возможных поставщиков рассматривались как южно-корейские, так и англо-итальянские компании.

Напомним, в апреле газета «Ведомости» сообщала, что Индия из-за угрозы санкций в рамках CAATSA прекратила платежи по большинству оружейных контрактов. Кроме того, источники «Коммерсанта» также сообщали, что Индонезия, второй иностранный заказчик истребителя Су-35, отложила покупку самолетов на 1,15 миллиардов долларов из-за той же угрозы санкций.

Этот закон «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который предполагает введение вторичных санкций за «существенные сделки» с Россией в военной области, уже был применен в отношении Китая, закупившего Су-35 (в 2015 году Китай заказал 24 истребителя на сумму более 2 миллиардов долларов).

Ранее Россия заключила контракты на поставки С-400 с Турцией, Китаем и Индией. При этом США уже пригрозили Турции санкциями, если она все же закупит вооружение у России. Несмотря на это, с Индией договор о поставках пяти полков был подписан в октябре.