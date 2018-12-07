Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи. Цены на нефть выросли на 5%

Члены ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на уровне 1,2 млн баррелей нефти в сутки, сообщает Bloomberg со ссылкой на участников заседания.

Предполагается, что из 1,2 млн баррелей в сутки порядка 800 тысяч баррелей придется на страны ОПЕК, остальные 400 тысяч баррелей в сутки — на страны не-ОПЕК. По словам министра нефти Ирака Тамера аль-Гадбана, каждая страна ОПЕК+, включая Россию, сократит добычу примерно на 3% от уровня октября 2018 года.

При этом Иран не участвует в сделке по сокращению добычи, поскольку находится под американскими санкциями.

После сообщений о сокращении добычи цена нефти Brent на торгах взлетела на 5% — до $62,6.