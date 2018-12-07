Суд в Южно-Сахалинске признал незаконным главный разрешительный документ на вылов косаток в 2018 году

Южно-Сахалинский городской суд признал незаконным положительное заключение экспертизы, которую провел департамент Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу, на вылов косаток в 2018 году. Об этом «Новой газете» рассказал руководитель общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.

«Суд признал, что экспертиза была проведена с нарушениями. Это означает, что вся остальная цепочка разрешительной документации была принята незаконно. Соответственно, сами животные тоже были выловлены незаконно и должны быть освобождены», — рассказал экозащитник.

По его словам, решение суда еще не вступило в законную силу. Росприроднадзор может его обжаловать в течение 30 дней.

Лисицын объяснил, что положительное заключение экспертизы запускает дальнейшую процедуру, на основании которой распределяются квоты на вылов морских животных. После утверждения этого документа компании выходят в море и ведут промысел.

В конце 2017 года экспертиза дала отрицательное заключение, но весной 2018 года Росприроднадзор внес корректировку и разрешил отлов 13 косаток.

По словам экозащитника, экспертиза прошла с грубыми нарушениями: не были учтены права граждан на участие в процедуре, и ее провели в сокращенные сроки (в течение шести дней вместо 30).

«В экспертную комиссию не был включен ни один эксперт по морским млекопитающим. Зато там были специалисты по паукам, клещам, моллюскам, дождевым червям и эксперт по искусственному разведению осетров. Мы вскрыли неприглядную кухню, на которой штампуются такие решения», — добавил Лисицын.

Нарушения, выявленные в ходе судебного разбирательства, повлияли на решение Росприроднадзора, который вынес отрицательное заключение на отлов косаток в 2019 году, добавил экозащитник.

Ранее Ленинский районный суд Владивостока наложил арест на 90 белух и 11 косаток в рамках дела о незаконном вылове биологических ресурсов организованной группой (ч. 3 ст. 256 УК). «Новая газета» сообщала, что морских животных планируют продать Китаю, а примерная сумма сделки составляет около 19 млн долларов.