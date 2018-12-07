Литва ввела санкции против россиян из-за инцидента в Керченском проливе

Власти Литвы ввели индивидуальные санкции против некоторых россиян, которые причастны к задержанию трех украинских военных судов. Об этом говорится на сайте украинского президента.

«Иногда не просто быть первыми, когда вводим санкции. Например, мы получаем личные угрозы от России, в частности мои министры, Министр иностранных дел Литвы получил», — сказала президент Литвы Даля Грибаускайте во время встречи с украинским президентом Петром Порошенко.

При этом, кого коснутся эти санкции, и в чем они заключается, не уточняется. Однако, по информации источников Delfi, власти Литвы собираются внести в уже существующие черные списки 20 человек.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российская погранслужба обстреляла и задержала три украинских военных корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь. В результате задержали 24 украинских матросов. Все они арестованы до 25 января.

По версии России, корабли незаконно пересекли границу, поскольку Украина предварительно не подала заявки на проход судов. Киев утверждает, что отправлял запросы, однако не получил на них ответа. Позднее власти Украины запретили на 30 суток въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.