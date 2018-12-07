Созданный в «Сколково» прототип аэротакси упал меньше чем через минуту при первом испытании

Мини-прототип летающего такси, разработанный российским стартапом Bartini, поднялся в воздух меньше чем на минуту, после чего упал в сугроб, сообщает TJournal со ссылкой на генерального директора компании Илью Ханыкова.

Он предположил, что аппарат выключился из-за длительного ожидания начала испытаний. Согласно трансляции, которая велась на YouTube-канале Life, к демонстрационному полету велась подготовка не менее 30 минут.

«Мы должны снять данные с полетного контроля, посмотреть телеметрию, посмотреть, как отрабатывал полетный контролер управляющие сигналы от оператора. Мы пока не знаем, это ошибка программирования или ошибка оператора», — рассказал он.

Bartini базируется в российском технопарке «Сколково». Компания была создана в 2015 году и названа в честь итало-советского авиаконструктора Роберта Бартини. Прототип аэротакси, разработанный Bartini, стоит 12 млн рублей. По замыслу авторов проекта, оно сможет перевозить четырех человек на скорости до 250 км/ч. Полноценный запуск аэротакси запланирован на 2020 год.