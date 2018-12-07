Роскомнадзор заблокировал сайт проекта Навального «Умное голосование»

Сайт проекта «Умное голосование» Алексея Навального — 2019.vote —внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Об этом «Ведомостям» сообщил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

По словам представителя ведомства, на сайт Навального пожаловались некие граждане, которые заметили, что их персональные данные обрабатывают без их согласия, при этом имена этих людей Ампелонский назвать отказался. В Роскомнадзоре также заявили, что на сайте отсутствует прописанная политика конфиденциальности, а сами данные граждан хранятся за рубежом, что противоречит закону.

Некоторые провайдеры уже исполнили требовние ведомства, поэтому для многих пользователей сайт уже недоступен.

Навальный объявил о запуске проекта «Умное голосование» на прошлой неделе. Проект должен объединить усилия оппозиции и выбрать сильных кандидатов, которые составят конкуренцию «Единой России» на региональных выборах.

«Сами партии не могут договориться и выставлять единого кандидата против «Единой России». Зато об этом можем договориться мы. Мы разные, но у нас одна политика — мы против монополии «Единой России». Все остальное — математика. Если мы все поступим по-умному и проголосуем за сильнейшего из кандидатов, то он выиграет, а единоросс — проиграет», — объяснял Навальный.

По словам политика, команда проекта, основываясь на результатах предыдущих выборов в регионе и текущих социологических опросах, будет определять наиболее сильного кандидата, а затем предложит избирателям, зарегистрировавшимся на сайте, отдать за него свой голос.