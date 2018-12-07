Врио губернатора Сахалинской области назначили главу подразделения «Росатома»

Временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области назначили Валерия Лимаренко, главу подразделения госкорпорации «Росатом», которое отвечает за строительство атомных электростанций за рубежом.

«Президент России своим указом назначил и. о. губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Валерий Лимаренко окончил Харьковский авиационный институт по специальности «жидкостные реактивные двигатели». В 2003-2005 годах он работал в администрации президента России. С декабря 2016 года он является президентом акционерного общества «АСЭ» — инжинирингового дивизиона «Росатома».

Ранее более двух лет Сахалинскую область возглавлял Олег Кожемяко. В сентябре его назначили врио главы Приморского края вместо Александра Тарасенко.