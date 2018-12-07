В Германии избрали нового председателя партии ХДС. Эту должность в течение 18 лет занимала Ангела Меркель

Новым председателем партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) избрали Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщает Die Welt. Ранее эту должность в течение 18 лет занимала действующий канцлер Германии Ангела Меркель.

За Крамп-Карренбауэр отдали 51,75% голосов, за ее оппонента Фридриха Мерца — 48,25%.

«Я всегда хотела с достоинством исполнять свои обязанности на государственных и партийных политических постах и однажды с достоинством покинуть их, потому мы все живем во времени. И сейчас пришло время открыть новую главу», — заявила Меркель во время своей последней речи в качестве главы ХДС (цитата по РИА Новости).

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56-летняя Аннегрет Крамп-Карренбауэр вступила в ХДС в 1981 году. Она работала во фракции партии в Сааре. С февраля 2018 года она занимала пост генерального секретаря ХДС, куда ее выдвинула канцлер. После этого немецкие СМИ начали называть ее «преемницей и протеже» Меркель.