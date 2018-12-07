Сбербанк: россияне потратили 135,5 млрд рублей в день «Черной пятницы» в 2018 году

Россияне потратили 135,5 млрд рублей в день акции «Черная пятница» 23 ноября — на 7,5% больше, чем в 2017 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование, подготовленное Сбербанком.

Аналитики отметили, что почти весь прирост приходится на онлайн-сегмент: продажи увеличились на 49,3%, а в традиционных магазинах — на 1,4%. По данным банка, дополнительные расходы в день распродажи составили 25,7 млрд рублей.

Согласно исследованию, траты россиян на одежду, обувь и аксессуары увеличились в два раза до 17,8 млрд рублей, на бытовую технику — в 1,9 раза (до 6,4 млрд рублей), на товары для красоты и здоровья — в три раза (до 4,6 млрд рублей).

Наиболее активно в «Черную пятницу» совершали покупки россияне в возрасте 16-25 лет и 51-60 лет. Согласно информации Сбербанка, офлайн товары приобрели 35,7 млн россиян, а онлайн — 5,2 млн россиян. Отмечается, что наиболее активно днем распродаж воспользовались жители Северного Кавказа.

В 2018 году «Черная пятница» в России прошла в шестой раз. Термин появился в США в конце 60-х годов — он обозначал неформальное название пятницы после Дня благодарения и начало сезона праздничных покупок перед Рождеством.