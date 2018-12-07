Синод УПЦ МП запретил своему духовенству участвовать в объединительном соборе

Синод Украинской Православной Церкви (УПЦ) Московского патриархата запретил своему духовенству принимать участие в объединительном соборе поместных церквей, говорится на сайте церкви.

«Епископату, духовенству, монашествующим и мирянам Украинской Православной Церкви участвовать в так называемом объединительном соборе не благословляется»,

— говорится в заявлении.

УПЦ МП вновь отметили, что Константинопольский партриарх не имеет права созывать собрание на Украине и вызывать на них архиереев УПЦ МП.

Ранее пресс-служба союза православных журналистов сообщила, что митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий вернул Константинопольскому патриарху Варфоломею приглашение на объединительный собор. «Точно так же намерены поступить и другие архиереи УПЦ, отсылая приглашения обратно», — отметили представители УПЦ.

Объединительный собор Украинской православной церкви, на котором руководители непризнанных поместных украинских православных церквей должны принять решение об объединении и выборе нового предстоятеля, которому Вселенский патриархат передаст томос об автокефалии Украинской православной церкви, был назначен на 15 декабря.

Напомним, сейчас поместные украинские православные церкви ведут с Константинопольским патриархатом переговоры о представлении им томоса об автокефалии (независимости). В рамках этого процесса в ноябре Констатинопольский патриархат лишил юридической силы указ от 1686 года о передаче Москве Киевской митрополии и снял анафему с глав двух неканонических церквей в Киеве.