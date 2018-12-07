Участника мартовских чтений Конституции на Триумфальной площади оштрафовали на 150 тысяч рублей

Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 150 тысяч рублей участника движения 14% Кирилла Белоусова за участие в публичных чтениях Конституции в марте (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), сообщает «ОВД-Инфо».

Акция проходила 12 марта на Триумфальной площади: в тот день задержали семерых человек после провокации участников движения SERB. Активисты тогда утверждали, что один из них, депутат Замоскворецкого района Игорь Брумель, указывал сотрудникам полиции, кого из активистов стоит задержать.

«ОВД-Инфо» отмечает, что сам Белоусов в тот день опоздал на электричку и не успел принять участия в самой акции — его сразу задержали.

В ноябре также стало известно, что протокол о повторном нарушении правил митингов составили и на другого участника мартовских чтений, Сергея Ожича, которого обвинили в том, что он держал плакат с надписью «Путин. Война!». Однако проект «ОВД-Инфо» отмечал, что на трансляции акции видно, что у мужчины ничего не было в руках и перед задержанием он стоял молча.

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Этой осенью участники SERB не менее пяти раз приходили в офис движения «За права человека», где проводят собрания активисты 14%. Так, в ноябре они блокировали дверь офиса, мешая активистам зайти внутрь и провести трансляцию, а в октябре Брумель обвинял их в «поддержке экстремистов».