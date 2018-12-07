Бывшего главу Российского авторского общества арестовали по новому делу о мошенничестве

Обновление 21:58 По данным ТАСС, Федотова подозревают в хищении более 730 млн рублей.

Тверской районный суд Москвы арестовал до 6 декабря бывшего руководителя Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова по новому делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), сообщает «Интерфакс».

В чем конкретно его обвиняют пока неизвестно, однако, по данным «Коммерсанта», в рамках дела также задержали его мать, Веру Федотову, и бывшего гендиректора ЗАО «Сервисно-эксплуатационной компании», которая управляла имуществом РАО, Светлану Темешеву.

Для Темешевой следствие также настаивало на СИЗО, а для матери Федотова – на домашнем аресте, уточняет газета.

В декабре прошлого года Федотова освободили по УДО по предыдущему делу о мошенничестве: в июне 2017 года его осудили за продажу четырех зданий РАО на год и шесть месяцев колонии, с него также взыскали ущерб в 242 млн рублей.

Российское авторское общество – крупнейшее в России общество по коллективному управлению правами. Оно занимается сбором авторских вознаграждений за использование текстов, аудио- и видеофонограмм и последующим их распределением между композиторами и авторами текстов песен.