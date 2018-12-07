СМИ: в Москве задержали высокопоставленных сотрудников МВД за получение взятки

ФСБ и Главное управление собственной безопасности МВД задержали в Москве по подозрению в получении взятки троих высокопоставленных сотрудников МВД, сообщают ТАСС, Интерфакс и РБК и со ссылкой на источники. Официального подтверждения на данный момент нет.

По их данным, среди них начальник 12-го отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве и начальник отделения управления «Ц» главного управления собственной безопасности МВД.

ТАСС пишет о взятке «в несколько миллионов рублей», РБК и Интерфакс – в 15 миллионов рублей. Деньги якобы предназначались за прекращение проверки, которую проводило управление экономической безопасности Главного управления МВД по Москве.