Заключенные якутской ИК-1 зашили себе рты и объявили голодовку в знак протеста против условий содержания

В Якутске заключенные исправительной колонии №1 в знак протеста против плохих условий содержания зашили себы рты, а после объявили голодовку. Накануне об этом «Медиазоне» рассказала председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии Марина Семенова, а 7 декабря об «акте членовредительства» сообщило УФСИН.

Председатель ОНК рассказала, что заключенные жалуются на избиения сотрудниками, а также на отсутствие комплектов зимней одежды. Протест начали заключенные, помещенные в ШИЗО, где холодно, нет горячей воды и матрасов — им приходится спать на холодном полу (согласно порталу Gismeteo, в декабре ночью температура опускалась до -40 градусов по Цельсию).

По данным Семеновой, семеро человек зашили себе рты 4 декабря, однако к приезду членов ОНК на следующий день с зашитыми ртами остались четверо. В сообщении УФСИН число заключенных, совершивших «акт членовредительства», «не представляющий опасности для жизни и здоровья», также четверо. А 6 декабря девять заключенных объявили голодовку, говорится на сайте УФСИН.

Там также отмечается, что трое из четырех, зашивавших себе рты, к настоящему моменту отказались от своих «незаконных требований» — во ФСИН утверждают, что температура в камерах не опускалась ниже 18 градусов, а заключенных никто не избивал.