Госдеп призвал освободить Льва Пономарева

Правозащитника и директора движения «За права человека» Льва Пономарева, которому накануне сократили арест с 25 суток до 16 суток, необходимо немедленно отпустить, заявили в Госдепе США.

Согласно сообщению, Пономарев призвал выйти на «мирный протест» в соцсетях.

We call on #Russia to immediately release 77-year-old #humanrights defender Lev #Ponomarev, who was arrested and sentenced to 16 days in jail for sharing a social media post calling for peaceful protest. pic.twitter.com/nnoTOPO0JU — Department of State (@StateDept) December 7, 2018

5 декабря Пономарева арестовали на 25 суток за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Поводом стал пост на его странице в фейсбуке с призывом к участию в акции «За наших и ваших детей» в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», которая прошла возле здания ФСБ на Лубянке 28 октября.

После этого адвокаты правозащитника решили обжаловать это решение. Адвокат Генри Резник, представлявший среди прочих юристов интересы Пономарева, заявил в Мосгорсуде, что решение судьи Тверского суда Дмитрия Гордеева об аресте правозащитника — это «позорная заказуха».

В итоге судья Селиверстова пришла к выводу, что Пономарев проводил незаконную агитацию, а его действия были правильно квалифицированы судьей районного суда. «Нарушений прав человека не усматривается. Вместе с тем наказание в 25 суток ареста является чрезмерно суровым», — зачитала судья и снизила арест до 16 суток.

Напомним, что после ареста за правозащитника вступились 35 из 50 членов Совета по правам человека при президенте России (СПЧ), а глава СПЧ Михаил Федотов, партия «Яблоко» и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направили в суд обращения с просьбой освободить Пономарева. В свою очередь, в Кремле выразили надежду на беспристрастное рассмотрение апелляции на решение Тверского районного суда.

Адвокаты правозащитника уже подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Они отметили, что Пономарева поместили в московский спецприемник №1 сразу после вынесения приговора — то есть до его обжалования и вступления в силу, что является незаконным и нарушает право на свободу (ст. 5 Европейской конвенции).