США снова продлили срок для завершения сделок с компаниями Дерипаски

Минфин США решил продлить срок для компаний, после которого должно быть прекращено сотрудничество с «Русалом», EN+ и группой ГАЗ бизнесмена Олега Дерипаски, сообщили в Управлении по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

Дату перенесли с 7 на 21 января, потому что компании Дерипаски «предлагают существенные изменения в корпоративном управлении, которые потенциально могут привести к значительным изменениям в контроле над этими компаниями, находящимися под санкциями».

О том, что Минфин дал «отсрочку» до 7 января, стало известно в ноябре. При этом дата прекращения бизнес-операций продлевалась и в октябре, и в сентябре.

Напомним, Олег Дерипаска и связанные с ним компании находятся под действием санкций Минфина США с 6 апреля. В мае бизнесмен согласился покинуть пост главы совета директоров «Русала» и снизить свою долю в En+ до 45%, передав акции ВТБ, чтобы американское ведомство сняло с компаний санкции.