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В итальянском ночном клубе во время давки погибли 6 человек и около 100 пострадали

Общество

 

В одном из ночных клубов в итальянском городе Анкона, находящемуся на побережье Адриатического моря, возникла давка, во время которой погибли шесть человек и пострадали около 120. Об этом сообщил телеканал BBC.

Причиной паники могло стать то, что кто-то распылил перцовый баллончик. Однако официального объяснения причин пока не приводится.

В ночном клубе давал концерт один из самых известных итальянских рэперов Sfera Ebbasta. По предварительным данным, в клубе находилось около 2000 человек.

Теги:
mp, гибель, происшествия, италия
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