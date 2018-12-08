В итальянском ночном клубе во время давки погибли 6 человек и около 100 пострадали

В одном из ночных клубов в итальянском городе Анкона, находящемуся на побережье Адриатического моря, возникла давка, во время которой погибли шесть человек и пострадали около 120. Об этом сообщил телеканал BBC.

#Corinaldo (AN) #8dic 1:00, squadre #vigilidelfuoco impegnate nel soccorso in una discoteca. Forse per la dispersione di una sostanza urticante, ragazzi fuggono per il panico calpestandosi. Sei purtroppo quelli deceduti, decine feriti pic.twitter.com/NvII0jD7oe — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 8, 2018

Причиной паники могло стать то, что кто-то распылил перцовый баллончик. Однако официального объяснения причин пока не приводится.

В ночном клубе давал концерт один из самых известных итальянских рэперов Sfera Ebbasta. По предварительным данным, в клубе находилось около 2000 человек.