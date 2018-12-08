Отправленный на Марс космический аппарат InSight обнаружил похожие на ветер звуки

Космический аппарат InSight, приземлившейся на поверхность Марса 26 ноября, записал звуки, похожие на ветер. Об этом сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Специалист NASA Брюс Банердт рассказал, что эти звуки настолько малы, что их не может воспринимать человеческое ухо, но могут фиксировать локаторы американского аппарата.

Эксперт уточнил, что у InSight не было задачи записывать звуки, но теперь на Марсе намерены установить специальное оборудование для изучения вибраций планеты.

Напомним, InSight был запущен к Марсу ракетой-носителем Atlas V с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния 5 мая. 26 ноября зонд отделился от несущего аппарата (приблизительно в 22:40 по московскому времени) и в 22:47 он вошел в атмосферу планеты. Затем в 22:51 он выпустил посадочный парашют и в 22:54 коснулся поверхности планеты — в нагорье Элизиум недалеко от марсианского экватора.

InSight стал четвертым модулем, успешно посаженным NASA на Марс за последние 20 лет. Однако все его предшественники изучали лишь внешнюю сторону планеты.

Задачами нового модуля станут изучение устройства коры планеты и измерение количества тепла, исходящего из ее глубинных слоев, для чего он пробурит скважину глубиной около пяти метров. Он также будет изучать погодные условия на Марсе и отслеживать сейсмическую активность. Всего миссия рассчитана на 720 дней.